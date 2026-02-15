Размер шрифта
В полиции рассказали о мошеннических атаках на именинников

МВД по Петербургу: мошенники начали предлагать россиянам подарки ко дню рождения
Alice Rodnova/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники пытаются завладеть личными данными россиян под видом вручения подарков ко дню рождения, сообщило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем Telegram-канале.

Предполагаемой жертве поступает звонок или сообщение о том, что ей отправили подарок ко дню рождения, и для получения посылки необходимо подтвердить доставку. При этом имя отправителя скрывают, объясняя это желанием сохранить сюрприз.

В ходе общения именинника просят продиктовать СМС-код, который, по словам «доставщиков», нужен для сверки при оформлении заказа. На самом деле это одноразовый пароль для входа в банковское приложение или на портал «Госуслуги». Получив доступ к аккаунту жертвы, преступники могут войти в ее личные кабинеты на различных сервисах, оформить кредиты, похитить деньги или использовать персональные сведения для реализации новых мошеннических схем.

В полиции Петербурга призвали россиян настороженно относиться к любым предложениям подарков от неизвестных и напомнили, что ни одна служба доставки не запрашивает у клиентов СМС-пароли под предлогом сверки данных или подтверждения заказа.

Схожую схему мошенники использовали в преддверии 14 февраля, обманывая россиян под видом доставки букетов в подарок на День всех влюбленных.

Ранее аналитики назвали категорию россиян, которых скоро массово атакуют мошенники.
 
