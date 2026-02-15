В МИД РФ попросили Белоруссию сохранять бдительность в отношениях с США

Галузин: Белоруссии стоит сохранять бдительность в сделках с США

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС призвал Белоруссию сохранять бдительность в сделках с США.

По его словам, Москва приветствует нормализацию белорусско-американского диалога и отмену незаконных ограничительных мер, но «по-товарищески призываем белорусских друзей сохранять бдительность».

Галузин также прокомментировал снятие санкций США с белорусской авиакомпании «Белавиа».

«Исключение в ноябре прошлого года администрацией [президента США] Дональда Трампа авиакомпании «Белавиа» из «черных списков» Минфина США, а также устранение псевдоправовых барьеров на пути осуществления полетов в большинство регионов России, которая является главным рынком для данного авиаперевозчика — безусловно, хорошие новости», — поделился дипломат.

При этом он уточнил, что санкционный режим против Минска продолжает действовать, и «администрация США пока не отказывается от политики давления на Белоруссию».

Ранее Тихановская призвала включить Белоруссию в «большую сделку» по Украине.