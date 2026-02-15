Размер шрифта
Над территорией РФ за два часа сбили более 80 украинских беспилотников

Минобороны РФ: средства ПВО за два часа уничтожили 88 дронов ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа перехватили и уничтожили 88 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

В ведомстве уточнили, что атака продолжалась в период с 7:00 до 9:00 мск. Украинские военные использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

Часть целей нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей. Также атаки дронов отразили в Брянской, Астраханской и Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Республике Адыгея.

В ночь с 14 на 15 февраля над территорией РФ ликвидировали 68 украинских БПЛА. По данным Минобороны, несколько беспилотников сбили в Крыму и Курской области. Кроме того, ВСУ пытались нанести удары по объектам в Краснодарском и Ставропольском краях. Над акваториями Азовского и Черного морей также перехватили несколько летательных аппаратов.

Комментируя ситуацию, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате ночной атаки дронов пострадали два человека. В поселке Волна выявили повреждение резервуара с нефтепродуктами, терминалов и склада.

Ранее украинский БПЛА ударил по автомобилю в Брянской области.
 
