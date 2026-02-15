Невеста Роналду на видео похвасталась новым домом в День всех влюбленных

Невеста Роналду Родригес в День всех влюбленных показала новый дом

Невеста португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду Джорджина Родригес в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала видеозапись, на которой показала новый дом.

«Когда-то мечта. Сегодня — дом, видение и реальность», — написала она.

Видеозапись была опубликована 14 февраля, в День всех влюбленных, и некоторые подписчики предположили, что это подарок от Роналду.

11 августа 2025 года Родригес объявила в Instagram о том, что выходит замуж за Роналду. Она опубликовала фото с обручальным кольцом, инкрустированным тремя камнями. По мнению ювелира Аджай Ананда, для украшения был выбран бриллиант категории D весом около 30 карат. Предположительная стоимость ювелирного изделия составляет $5 млн.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

У спортсмена две дочери от модели: шестилетняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший, который появился на свет в 2010 году. А в 2017 году суррогатная мать родила спортсмену близнецов Еву и Матео. Родригес признавалась подписчикам, что любит пасынков и падчерицу так же, как и родных детей.

