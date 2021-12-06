Назарбаев рассказал, как его отговаривали уходить с поста президента

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сложивший полномочия 20 марта 2019 года, рассказал, как его уговаривали остаться главой государства. Об этом говорится в статье Назарбаева «Уроки независимости», опубликованной на его сайте.

«Два с половиной года назад в государстве сменилось высшее должностное лицо. Было немало тех, кто говорил мне: «В соответствии с конституцией для вашего президентства нет никаких ограничений. На последних выборах за вас проголосовали почти 98% избирателей. Продолжайте работать на этом посту». Но всему бывает свое время и свой черед», — написал экс-президент.

Назарбаев отметил, что за 30 лет у власти воспитал многих достойных учеников, один и которых и возглавил страну — Касым­-Жомарт Кемелевич Токаев. Он описал его, как «истинного патриота» и «высокого профессионала», а также назвал соратником.

«Президенты будут сменяться, но вечной и неотъемлемой должна оставаться наша независимость <...> Ради этого каждый казахстанец призван укреплять ее основы, повышать ее мощь, беречь ее доброе имя», — резюмировал Назарбаев.

Он добавил, что за годы независимости Казахстан стал страной, которую уважает весь мир.

Ранее стало известно, что Назарбаев собирается покинуть пост председателя правящей партии государства «Нур Отан».