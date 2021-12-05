Замглавы МИД РФ заявил, что в решении украинского вопроса только один путь

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что решить украинский вопрос можно лишь путем реализации минского комплекса мер, передает РИА «Новости».

«Все понимают, что надежное политическое решение может быть найдено только за столом переговоров... Мы будем придерживаться именно этой спокойной, твердой позиции», — сказал дипломат.

Грушко напомнил, что речь идет не только о безопасности Украины, но и об общеевропейской и безопасности в черноморском регионе.

«Мы видим, что под предлогом напряженности, которая существует, страны НАТО пытаются туда проникнуть... путь только один: двигаться по пути реализации минского комплекса мер», — считает дипломат.

Замглавы МИД также заявил, что обвинения в адрес России в невыполнении минских договоренностей «попросту абсурдны» — у Москвы нет подобных обязательств.

Ранее Грушко также заявил, что Киев пытается удержать ЕС на позициях санкций против России. По его словам, украинские власти делают это, чтобы «большие кураторы» разделили их ответственность за неисполнение собственных обязательств.