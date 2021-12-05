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Лавров: Украина не собирается выполнять минские соглашения, ее надо заставлять

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев не намерен следовать минским договоренностям по собственному желанию.

По его словам, если Украину оставить наедине с самой собой и со своей совестью, то она ничего не будет делать.

«Ее надо заставлять, именно для этого и был создан нормандский формат, но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать», — сказал Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия якобы стремится провалить минские договоренности для того, чтобы обеспечить себе свободу действий.

Минские договоренности направленны на урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, спустя четыре года сменив ее название на операцию объединенных сил.

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