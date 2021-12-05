США хотят повысить эффективность органов местной власти в Грузии

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить новую программу по повышению эффективности органов местного самоуправления в Грузии, пишет RT.

Уточняется, что основная цель программы — повышение эффективности и подотчетности органов местного самоуправления в стране, а также в улучшении взаимодействия государственных органов с гражданами.

Как пишет RT, с помощью программы USAID рассчитывает укрепить законодательную базу в Грузии, институциональный потенциал и партнерство в вопросе децентрализации.

В начале марта Тбилиси охватили новые антиправительственные демонстрации — представители оппозиции организовали пикетирование парламента, несмотря на соглашение о начале диалога с властью. Акция носила по большей части мирный характер, однако как минимум семь протестующих были задержаны полицией. Основной причиной для этого стали столкновения между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов. Главные требования противников действующей власти сводятся к проведению досрочных парламентских выборов (оппозиция отказывается признавать итоги прошлых) и освобождению политических заключенных.