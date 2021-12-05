Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан рассказал, благодаря чему можно избежать насилия на Украине, сообщает телеканал РБК.

«Вы видели заявление госсекретаря Блинкена о необычном военном усилении российских военных на границе с Украиной. Мы считаем, что есть дестабилизирующие действия внутри Украины», — заявил Салливан.

Он считает, что справиться с этим кризисом возможно только через дипломатию, а конкретно — через существующие дипломатические структуры: «нормандский формат» и Трехстороннюю контрактную группу.

Салливан уточнил, что от президента Соединенных Штатов Джо Байдена он получил указание способствовать установлению стабильных и предсказуемых отношений с Россией.

Ранее посольство РФ в США прокомментировало сведения о «готовящемся» вторжении на Украину.

По информации WP, Москва планирует задействовать в наступательной операции до 175 тыс. военнослужащих. Численность группировки вдвое превысит число военных, участвовавших в учениях вблизи украинской границы минувшей весной, отметил он. Кроме того, по его словам, Москва планирует задействовать бронетехнику и артиллерию.