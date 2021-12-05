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Посольство РФ в США прокомментировало сведения о «готовящемся» вторжении на Украину

В посольстве РФ в США заявили, что Россия не представляет угрозы какой-либо стране

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Михаил Тургиев/РИА «Новости»

Посольство РФ в Вашингтоне ответило газете Financial Times по поводу якобы «подготовки» России к вторжению на Украину в

Ранее газета Washington Post опубликовала карту, на которой отмечено наступление российской армии на Украину, в результате которого Москва якобы планирует завоевать две трети украинской территории.

«Россия не представляет угрозы какой-либо стране. Развертывание российских войск на национальной территории — наше суверенное право. Это никого не касается», — заявили в посольстве. Там добавили, что именно НАТО и его государства-члены опрометчиво передвигают свои вооруженные силы и военную инфраструктуру к российским границам.

Дипломаты напомнили, что «истерические оценки» американских официальных лиц о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину в прошлом уже оказывались ложными. В посольстве призвали Вашингтон заставить украинскую сторону выполнить минские соглашения.

По информации WP, Москва планирует задействовать в наступательной операции до 175 тыс. военнослужащих. Численность группировки вдвое превысит число военных, участвовавших в учениях вблизи украинской границы минувшей весной, отметил он. Кроме того, по его словам, Москва планирует задействовать бронетехнику и артиллерию.

По данным Bild, Москва рассматривает два плана наступления. Первый якобы предполагает атаку сразу по двум фронтам — из Крыма, а также из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Второй включает в себя три фазы.

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