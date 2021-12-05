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В Чехии заявили о готовности принимать «порядочных русских» эмигрантов

Чешский журналист предложил принимать в страну полезных эмигрантов из России

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Depositphotos

Обозреватель чешского издания Forum 24 предложил повторить практику приема эмигрантов из России, которые уезжают из страны из-за несогласия с властью.

Автор предлагает повторить события 1919 года, когда из разоренной Гражданской войной России десятки тысяч русских и других граждан бывшей Российской империи бежали в новообразованную Чехословацкую республику.

Предлагается установить определенные условия для принятия мигрантов — автор опасается, что Чехию якобы могут наводнить «обычные бандиты». Вместо них, автор предлагает приглашать оппозиционно настроенных граждан, среди которых, по мнению автора, «много образованных и умных людей».

Ранее стало известно, почему правительство Чехии намерено пересмотреть отношения с Россией.

Чехия разрабатывает меры по ограничению доступа России и Китая к «ключевой инфраструктуре государства». Эксперты отмечают, что фактически это означает признание двух государств и их граждан главной угрозой безопасности для Чехии. При этом, по их мнению, реальных оснований для этого нет, просто так сложилась конъюнктура.

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