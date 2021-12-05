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В Госдепе считают, что Иран не стремится быстро вернуться к ядерной сделке

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Vahid Salemi/AP

Соединенные Штаты готовятся к ситуации, при которой восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) не произойдет, однако все еще надеются на возобновление переговоров. Об этом заявил представитель Госдепартамента высокого ранга, сообщает ТАСС.

По его словам, Иран в ходе седьмого раунда переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) фактически отказался от всех компромиссов, на которые он готов был пойти в ходе предыдущих раундов, а также выдвинул новые требования.

«Я думаю, абсолютно точно, они не ведут переговоры с намерением быстро достичь взаимного возврата к СВПД», — сказал чиновник.

Вашингтона считает, что Тегеран продолжил развивать свою ядерную программу «особенно провокационным образом», отметил он.

«Думаю они как минимум считают, что могут накопить больше обогащенного урана на высоком уровне и использовать более продвинутые центрифуги в качестве рычага давления для заключения сделки, по итогам которой, как они полагают, они смогут получить больше от нас, а сами дать меньше», — заявил представитель Госдепартамента, подчеркивая, что «такая тактика переговоров не сработает».

Россия, Китай, так же как и США, несколько разочарованы ходом переговоров, добавил он. При этом в Вашингтоне не исключают, что могут предпринять меры в отношении Тегерана с целью повлиять на этот процесс.

«Тот факт, что мы заседаем в Вене не означает, что мы не можем предпринять шаги, чтобы ясно дать понять Ирану, что он заплатит цену, если продолжит саботировать [переговоры]», — пояснил чиновник.

Ранее сообщалось, что болезненную реакцию Запада вызвало предложение Ирана радикально изменить проект ядерного документа на переговорах по СВПД. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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