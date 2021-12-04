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Глава МИД Финляндии заразился коронавирусом

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Olivier Hoslet/AP

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заразился коронавирусом и работает удаленно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

По данным финского МИД, Хаависто сдал положительный результат теста на коронавирус, но болезнь протекает без симптомов. Канцелярия премьер-министра и МИД принимают необходимые меры предосторожности, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в норвежской столице Осло около 60 человек могли заразиться новым штаммом COVID-19 «омикрон» на рождественской вечеринке на работе.

Компания Scatec устроила вечеринку для своих сотрудников по случаю католического Рождества. До этого несколько сотрудников прилетели из крупнейшего офиса компании в ЮАР, где недавно обнаружили новый штамм.

Сообщается, что до торжества всех сотрудников проверили на наличие инфекции, но результаты были отрицательными. После вечеринки около 60 человек сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирус.

24 ноября в ЮАР зарегистрировали первый случай нового штамма коронавируса B.1.1.529, впоследствии получивший название «омикрон». Он продолжает распространяться по миру. На 2 декабря штамм выявлен более чем в 20 странах, в том числе в США, Канаде, Германии, ОАЭ, Греции. В России «омикрон» по-прежнему не обнаружили.

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