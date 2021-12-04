Зампостпреда России при ООН назвал Тихановскую «неуловимым Джо»

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сравнил лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которую издание Financial Times включило в список 25 самых влиятельных женщин 2021 года, с героем анекдота про неуловимого Джо. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Тихановская… влиятельная? Сразу вспоминается анекдот про Неуловимого Джо, которого никто не может поймать, потому что он никому и не нужен», — написал он.

Ранее Тихановская получила приглашение президента США Джо Байдена принять участие в «Саммите за демократию», который пройдет в декабре 2021 года. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

США проведут «Саммит за демократию», на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, 9–10 декабря в режиме видеоконференции. Они пригласили 110 стран и территорий.

В список приглашенных не попали Россия, Венгрия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, арабские страны Персидского залива, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Судан и Эфиопия, а также целый ряд других стран Африки, Латинской Америки и Азии.