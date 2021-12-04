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На митинге с участием Эрдогана обнаружили бомбу

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Reuters

На митинге с участием президента Турции Реджепа Эрдогана в городе Сиирт обнаружили бомбу. Об этом сообщает Cumhuriyet.

По данным издания, бомба с дистанционным управлением оказалась под машиной полицейского. Ее обезвредили в последний момент прямо перед выступлением турецкого президента.

Ранее сообщалось, что Эрдоган подписал указ об изменении экспортного бренда Турции, теперь турецкая продукция будет выпускаться под наименованием Türkiye (в переводе с турецкого языка — Турция). Соответствующий документ опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

В указе подчеркивается, что это решение является «очередным комплексным шагом, отражающим богатую культуру и наследие страны». Новое название нацелено на подтверждение добросовестности турецких экспортеров. При этом подчеркивается, что термин Türkiye полноценно отражает культуру и ценности турецкого народа.

Теперь продукция из Турции будет поставляться в другие страны под единым брендом «Made in Türkiye» вместо «Made in Turkey» (сделано в Турции — перевод с английского языка). Термин Türkiye будет также применяться в переписке с иностранными государствами и организациями.

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