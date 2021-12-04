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Постпред РФ в Вене: Иран предложил США радикально изменить проект ядерного документа

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Болезненную реакцию Запада вызвало предложение Ирана радикально изменить проект ядерного документа на переговорах по СВПД. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА «Новости».

«На наших западных партнеров сильное впечатление произвело то, что иранская сторона предложила очень существенно переработать, внести радикальные изменения в проект ядерного документа, который согласовывался в ходе предыдущих шести раундов. Им показалось, что этот подход слишком радикален — отсюда такая болезненная реакция», — заявил Ульянов.

Он отметил, что рано «драматизировать ситуацию», так как венские переговоры по СВПД только начались и на них действует правило «ничто не согласовано, пока не согласовано все». Ульянов добавил, что «желательно, чтобы такие поправки калибровались и не превращались в тормоз на пути к прогрессу».

Седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению ядерной сделки с Ираном стартовал 29 ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана санкций Вашингтона.

В США полагают, что Тегеран пока не готов к серьезным переговорам. По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, Штаты не увидели со стороны Ирана шагов, подтверждающих серьезность его намерений вернуться к выполнению СВПД. Он подчеркнул, что, если «путь возвращения к соблюдению (СВПД) окажется нежизнеспособным, США будут готовы рассмотреть другие варианты действий».

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