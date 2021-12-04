Постпред РФ в Вене: Иран предложил США радикально изменить проект ядерного документа

Болезненную реакцию Запада вызвало предложение Ирана радикально изменить проект ядерного документа на переговорах по СВПД. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА «Новости».

«На наших западных партнеров сильное впечатление произвело то, что иранская сторона предложила очень существенно переработать, внести радикальные изменения в проект ядерного документа, который согласовывался в ходе предыдущих шести раундов. Им показалось, что этот подход слишком радикален — отсюда такая болезненная реакция», — заявил Ульянов.

Он отметил, что рано «драматизировать ситуацию», так как венские переговоры по СВПД только начались и на них действует правило «ничто не согласовано, пока не согласовано все». Ульянов добавил, что «желательно, чтобы такие поправки калибровались и не превращались в тормоз на пути к прогрессу».

Седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению ядерной сделки с Ираном стартовал 29 ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана санкций Вашингтона.

В США полагают, что Тегеран пока не готов к серьезным переговорам. По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, Штаты не увидели со стороны Ирана шагов, подтверждающих серьезность его намерений вернуться к выполнению СВПД. Он подчеркнул, что, если «путь возвращения к соблюдению (СВПД) окажется нежизнеспособным, США будут готовы рассмотреть другие варианты действий».