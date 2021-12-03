Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-игрок «Зенита» назвал недейственной мерой уход фанатов клуба с трибун 00:25
Мать Саакашвили попросила вернуть сына на Украину 00:20
Экс-худрук МХАТ Бояков возглавит новый негосударственный театр 00:19
Непомнящий проиграл Карлсену в самой длинной партии в истории чемпионских матчей 00:11
Захарова ответила на заявление Блинкена об агрессии России против НАТО 03.12.2021, 23:59
МВФ предупредил о рисках для мировой экономики из-за штамма «омикрон» 03.12.2021, 23:53
Умер автор романов «Жмурки» и «Бой с тенью» Андрей... 03.12.2021, 23:40
Украинские депутаты рассказали о падении доходов после прихода... 03.12.2021, 23:38
В ООН оценили закрытие границ из-за штамма «омикрон» 03.12.2021, 23:32
Ургант поделился воспоминаниями об умершей бабушке 03.12.2021, 23:20

В США заявили, что НАТО не планирует агрессивных действий против России

Госсекретарь США Блинкен: Североатлантический альянс не стремится к агрессии против России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что Североатлантический альянс не намерен предпринимать агрессивные действия в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю, важнее всего то, — а президент [РФ Владимир] Путин, похоже, не принимает это во внимание или игнорирует, — что НАТО является оборонным альянсом, прозрачным альянсом», — заявил Блинкен.

Таким образом он прокомментировал заявления о том, что Москва считает красными линиями, в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия.

Он отметил, что НАТО не является альянсом, который нацелен на Россию, и который не будет прибегать к агрессивным действиям против РФ.

Ранее Блинкен заявил, что Россия и Украина должны продемонстрировать готовность выполнить «минские договоренности», направленные на урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе.

Он отметил, что договоренности, подписанные в начале 2015 года, до сих пор на большую часть не выполнены.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть