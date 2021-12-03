В США заявили, что НАТО не планирует агрессивных действий против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что Североатлантический альянс не намерен предпринимать агрессивные действия в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю, важнее всего то, — а президент [РФ Владимир] Путин, похоже, не принимает это во внимание или игнорирует, — что НАТО является оборонным альянсом, прозрачным альянсом», — заявил Блинкен.

Таким образом он прокомментировал заявления о том, что Москва считает красными линиями, в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия.

Он отметил, что НАТО не является альянсом, который нацелен на Россию, и который не будет прибегать к агрессивным действиям против РФ.

Ранее Блинкен заявил, что Россия и Украина должны продемонстрировать готовность выполнить «минские договоренности», направленные на урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе.

Он отметил, что договоренности, подписанные в начале 2015 года, до сих пор на большую часть не выполнены.