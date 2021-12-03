Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Центробанк улучшит механизм возврата денег, похищенных мошенниками 07:26
Директор криофирмы прокомментировала похищение замороженных тел через пропил... 07:11
Нападающий «Милана» Ибрагимович рассказал про первый секс 07:09
Британский колледж извинился за «постродовых людей» 07:04
Три очка Капризова помогли «Миннесоте» победить «Нью-Джерси» 06:58
Овечкин до сократил отставание от Маккримона по проведенным матчам в НХЛ 06:49
Шайба Кузнецова и передача Овечкина не помогли «Вашингтону» одолеть... 06:38
Москва может свернуть широкое празднование Нового года 06:28
На Дальнем Востоке устранили последствия снежного циклона 06:06
Непомнящий рассказал о конфликтах Дзюбы во время выступления... 05:46

Экс-советник США заявил, что Украина добровольно отдала России Крым и Черноморский флот

Бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн: Киеву мешает коррупция и некомпетентность

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Вадим Савицкий/РИА «Новости»

Бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн заявил, что Украина добровольно отдала Крым и Черноморский флот России в 2014 году. Свое мнение он выразил в статье для журнала Newsweek.

По мнению экс-советника, Киеву мешают «перестать зависеть от Москвы» коррупция и некомпетентность.

«Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот», — говорится в материале Коэна.

Аналитик подчеркнул, что Москва «усиливает давление» на Киев «сосредоточением войск» на границе. Москва, по оценке представителя США, якобы использует энергетическую зависимость Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о «стягивании» российских войск к границе с Украиной.
Он подчеркнул, что Россия обеспокоена нагнетанием ситуации у границ, в частности сообщениями о том, что туда стянуто более 120 тыс. украинских военнослужащих. Песков добавил, что все эти сообщения сопровождаются проведением там различных учений.

«Именно это вызывает как раз наши опасения о том, что все-таки могут возобладать настроения в пользу силового решения проблемы Донбасса. Это очень опасный авантюризм», — отметил пресс-секретарь президента.
Несколькими днями ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия стянула «тысячи солдат» к границе с Украиной. При этом он заверил, что альянс готов и в дальнейшем оказывать Украине «политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть