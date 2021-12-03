Экс-советник США заявил, что Украина добровольно отдала России Крым и Черноморский флот

Бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн заявил, что Украина добровольно отдала Крым и Черноморский флот России в 2014 году. Свое мнение он выразил в статье для журнала Newsweek.

По мнению экс-советника, Киеву мешают «перестать зависеть от Москвы» коррупция и некомпетентность.

«Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот», — говорится в материале Коэна.

Аналитик подчеркнул, что Москва «усиливает давление» на Киев «сосредоточением войск» на границе. Москва, по оценке представителя США, якобы использует энергетическую зависимость Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о «стягивании» российских войск к границе с Украиной.

Он подчеркнул, что Россия обеспокоена нагнетанием ситуации у границ, в частности сообщениями о том, что туда стянуто более 120 тыс. украинских военнослужащих. Песков добавил, что все эти сообщения сопровождаются проведением там различных учений.

«Именно это вызывает как раз наши опасения о том, что все-таки могут возобладать настроения в пользу силового решения проблемы Донбасса. Это очень опасный авантюризм», — отметил пресс-секретарь президента.

Несколькими днями ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия стянула «тысячи солдат» к границе с Украиной. При этом он заверил, что альянс готов и в дальнейшем оказывать Украине «политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии».