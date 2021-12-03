Конгресс продлил финансирование правительства США до 18 февраля

Сенат Конгресса США одобрил законопроект о временном финансировании федерального правительства страны до 18 февраля 2022 года, сообщает ТАСС.

Ранее законопроект поддержала палата представителей США. Теперь, когда обе палаты Конгресса поддержали закон, он должен быть подписан президентом Соединенных Штатов, Джо Байденом.

Этот период финансирования завершается в ночь на 4 декабря.

До этого палата представителей Конгресса США, контролируемая демократами, окончательно утвердила принятый Сенатом законопроект о временном повышении лимита государственного заимствования на $480 млрд — до $28,9 трлн, что снизило риск дефолта как минимум до начала декабря. В поддержку данного шага проголосовали 219 конгрессменов, 206 высказались против. Ни один республиканец не поддержал инициативу.

Республиканцы настаивают на том, что демократы должны взять на себя ответственность за повышение лимита долга, потому что хотят потратить триллионы долларов на расширение социальных программ и борьбу с изменением климата. Демократы заявили в свою очередь, что расширение полномочий по заимствованиям необходимо в основном для покрытия расходов на снижение налогов и расходы на программы при администрации бывшего президента-республиканца Дональда Трампа.