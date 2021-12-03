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Глава МИД Норвегии Витфельдт выступила против нахождения войск НАТО около России

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Global Look Press

Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила, что новое правительство страны выступает против передвижения союзников Осло по НАТО около границ России. Об этом она рассказал в беседе с с газетой VG.

«Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», — сказала Витфельдт.

Норвегия, по ее словам, планирует обсудить этот вопрос с США и Великобританией. Она отметила, что норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил.

Витфельдт также подчеркнула, что сейчас войск НАТО в приграничных районах не больше, чем обычно.

Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон работают над мерами «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий».

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае агрессии Москвы против Киева Соединенные Штаты задействуют такие действенные санкции, от применения которых они воздерживались ранее. Об этом представитель Белого дома заявил после встречи глав МИД стран НАТО в Риге.

США призывают Кремль отвести свои войска от украинской границы. При этом Блинкен указал, что в Белом доме не знают, принял ли президент Владимир Путин решение о вторжении.

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