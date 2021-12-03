Глава МИД Норвегии Витфельдт выступила против нахождения войск НАТО около России

Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила, что новое правительство страны выступает против передвижения союзников Осло по НАТО около границ России. Об этом она рассказал в беседе с с газетой VG.

«Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», — сказала Витфельдт.

Норвегия, по ее словам, планирует обсудить этот вопрос с США и Великобританией. Она отметила, что норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил.

Витфельдт также подчеркнула, что сейчас войск НАТО в приграничных районах не больше, чем обычно.

Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон работают над мерами «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий».

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае агрессии Москвы против Киева Соединенные Штаты задействуют такие действенные санкции, от применения которых они воздерживались ранее. Об этом представитель Белого дома заявил после встречи глав МИД стран НАТО в Риге.

США призывают Кремль отвести свои войска от украинской границы. При этом Блинкен указал, что в Белом доме не знают, принял ли президент Владимир Путин решение о вторжении.