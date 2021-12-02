Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Илью Варламова задержали в Либерии после конфликта с местными жителем 23:49
Посол ЧМ-22 призвал другие страны поучиться у России организации проведения... 23:49
Захарова сделала замечание журналистке за вопрос не на том языке 23:43
Шеф-повар получил срок, отравив более 30 человек пирогом 23:35
Норвежский лыжник заявил, что Клебо уйдет из сборной после олимпийского сезона 23:32
На Украине рассказали о плане по «сдерживанию» России 23:32
Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз 23:23
Экс-тренер «Динамо» назвал лучшего молодого российского игрока 2021 года 23:12
Спасатели подняли тела еще шестерых горняков, погибших на шахте... 23:08
Стали известны подробности состояния Рашкина, попавшего в больницу 22:55

Кулеба высказался о «вооруженной агрессии России» на заседании ОБСЕ

Глава МИД Украины Кулеба поднял тему «вооруженной агрессии России» на заседании ОБСЕ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в ходе которого поднял вопрос «вооруженной агрессии России против Украины». Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

На заседании Кулеба изложил министрам стран-участниц и партнеров ОБСЕ видение Украины о ключевых событиях года на пространстве Организации и их влиянии на общеевропейскую безопасность.

«Глава украинской дипломатии подчеркнул, что ведущее место в перечне вызовов безопасности и в дальнейшем продолжает занимать вооруженная агрессии России против Украины, которая среди прочего является грубым нарушением принципов и обязательств, взятых РФ на себя в рамках Организации. Министр привлек внимание государств-участников ОБСЕ к наращиванию российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и призвал мобилизовать усилия на поддержку Украины и воплощение комплексного пакета сдерживания РФ от новой волны агрессии против нашего государства», — говорится в сообщении МИД Украины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти готовы восстановить контакты с США по украинской проблематике.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть