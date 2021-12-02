Кулеба высказался о «вооруженной агрессии России» на заседании ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в ходе которого поднял вопрос «вооруженной агрессии России против Украины». Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

На заседании Кулеба изложил министрам стран-участниц и партнеров ОБСЕ видение Украины о ключевых событиях года на пространстве Организации и их влиянии на общеевропейскую безопасность.

«Глава украинской дипломатии подчеркнул, что ведущее место в перечне вызовов безопасности и в дальнейшем продолжает занимать вооруженная агрессии России против Украины, которая среди прочего является грубым нарушением принципов и обязательств, взятых РФ на себя в рамках Организации. Министр привлек внимание государств-участников ОБСЕ к наращиванию российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и призвал мобилизовать усилия на поддержку Украины и воплощение комплексного пакета сдерживания РФ от новой волны агрессии против нашего государства», — говорится в сообщении МИД Украины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти готовы восстановить контакты с США по украинской проблематике.