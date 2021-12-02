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В МИД Белоруссии оценили санкции ЕС

МИД Белоруссии заявили, что примут жесткие, но адекватные ответы на санкции ЕС

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

МИД Белоруссии после принятия Евросоюзом нового пакета санкций против официального Минска заявил, что примет жесткие, но адекватные ответные меры. Об этом сообщается на сайте белорусского ведомства.

В публикации отметили, что «глубина абсурда» принятого решения ЕС о санкциях «с трудом поддается понимаю».

«Еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси и, несмотря на здравый смысл, предоставленные факты, начатые технические консультации и предпринимаемые белорусской стороной дополнительные меры по сдерживанию нелегальной миграции, лицемерно нанесли санкционный удар», — заявили в ведомстве.

Основная цель санкций со стороны Евросоюза – «экономически удушить Белоруссию» и максимально усложнить и ухудшить жизнь граждан республики, подчеркивается в публикации.

В заключении МИД Белоруссии призвали европейских политиков одуматься.

Ранее ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом.

Кроме Европы, санкции против республики приняли в США, Канаде и Великобритании.

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