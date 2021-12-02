В МИД Белоруссии оценили санкции ЕС

МИД Белоруссии после принятия Евросоюзом нового пакета санкций против официального Минска заявил, что примет жесткие, но адекватные ответные меры. Об этом сообщается на сайте белорусского ведомства.

В публикации отметили, что «глубина абсурда» принятого решения ЕС о санкциях «с трудом поддается понимаю».

«Еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси и, несмотря на здравый смысл, предоставленные факты, начатые технические консультации и предпринимаемые белорусской стороной дополнительные меры по сдерживанию нелегальной миграции, лицемерно нанесли санкционный удар», — заявили в ведомстве.

Основная цель санкций со стороны Евросоюза – «экономически удушить Белоруссию» и максимально усложнить и ухудшить жизнь граждан республики, подчеркивается в публикации.

В заключении МИД Белоруссии призвали европейских политиков одуматься.

Ранее ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом.

Кроме Европы, санкции против республики приняли в США, Канаде и Великобритании.