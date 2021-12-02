Москва предложила Вашингтону «обнулить» все ограничения по дипмиссиям

Москва внесла свои предложения в вопросе урегулирования проблем с работой диппредставительств США в России и России в США, хотя и не видит готовности американской стороны к конструктивным шагам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Пока мы не видим готовности наших переговорных партнеров идти на конструктивные шаги. Мы внесли некоторые предложения, но в идеале, я сегодня это [госсекретарю США] Тони Блинкену подтвердил, [нужно] просто обнулить все ограничения, вернуться к нормальному взаимоуважительному функционированию наших дипломатических миссий», — сказал министр.

По его мнению, в вопросе ограничений работы диппредставительств обе стороны зашли слишком далеко. Лавров назвал «абсолютно неприемлемым» то, что Соединенные Штаты «захватили и держат под своим контролем» российскую дипломатическую собственность. Он указал на то, что это является нарушением всех дипломатических норм и конвенций.

«Нас даже не пускают как владельцев, — а факт того, что мы собственники, американцы не отрицают — на территорию этих объектов, чтобы посмотреть, что там сейчас происходит, в каком они состоянии», — указал министр.

В конце ноября первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия примет зеркальные меры в ответ на фактическую высылку дипломатов из Соединенных Штатов.

До этого посол России в США Анатолий Антонов сказал, что государственный департамент Соединенных Штатов преднамеренно искажает факты о высылке российских дипломатов.