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Москва пообещала отреагировать на возможные «адские» санкции США

Лавров: Россия отреагирует в случае введения новых санкций США

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Россия отреагирует, если США введут новые санкции в отношении государства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА «Новости».

«Если последуют новые, как они говорят, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Не можем не реагировать. Как отреагируем? Будет видно, не хочу сейчас гадать на что решится Запад, грозя какими-то финансовыми санкциями, новыми секторальными», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что введение подобных мер является «тупиковым путем», который может «обернуться против самих инициаторов».

«Я надеюсь, что это отражает не прискорбный факт, что западники утратили способности вести переговоры, а что просто им пока русофобское течение в НАТО и ЕС не позволяет действительно заняться конкретными делами, отойти от конфронтации», — резюмировал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил России «последствиями», если она продолжит «конфронтацию» на Украине. По его словам, России следует «отвести свои войска», иначе Соединенные Штаты задействуют такие действенные санкции, от применения которых они воздерживались ранее. При этом Блинкен указал, что в Белом доме не знают, принял ли президент Владимир Путин решение о вторжении.

Накануне госсекретарь США возложил на Москву ответственность за пробуксовку минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине.

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Отношения России и США
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