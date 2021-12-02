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Кулеба заявил, что Украине нужна помощь Запада с противоракетной защитой

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Fabrizio Bensch/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у страны есть проблемы с противоракетной и противовоздушной защитой, поэтому Киеву нужна поддержка западных стран в этой области. Об этом он сообщил литовскому изданию Sargs.lv.

«На данный момент у нас большие проблемы с противоракетной и противовоздушной защитой. Однако для модернизации этих мощностей требуются системные изменения», — сказал он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Совет Европы предоставит стране €31 млн на укрепление оборонных возможностей. По его словам, деньги пойдут, в частности, на развитие и укрепление Вооруженных сил Украины.

До этого Кулеба на брифинге для иностранных журналистов заявил, что армия его страны стала «несравненно сильнее», чем в 2014 году, и сможет «ответить на удар» России.

Кулеба рассказал о необходимости «оперативных действий для сдерживания Москвы». По его словам, «Россия уже развернула значительные военные силы в регионах рядом с границей Украины». Глава украинского МИД подчеркнул, что речь идет о 115 тыс. солдат, танках, артиллерии, военно-воздушных и военно-морских силах, а также о средствах радиоэлектронной борьбы.

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