Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В России подорожали все машины Suzuki 17:48
Медведева запустила флэшмоб в поддержку Непомнящего 17:44
Стало известно, сколько Борис Моисеев получает на пенсии 17:41
Генпрокурор рассказал о большом числе нарушений на шахте «Листвяжная» 17:41
Количество финансовых пирамид в России за год выросло в 16 раз 17:37
Британка выиграла суд у врача, по чьей халатности она родилась с тяжелой... 17:37
Лидер группы «Земляне» в суде требует миллион рублей с композитора... 17:31
WSJ призвал НАТО предпринять новые действия против России 17:31
Двукратный чемпион мира заявил, что Миранчук заслужил шанс оказаться в «Милане» 17:28
NBC: Байден возвращает закон Трампа о мигрантах 17:25

Госсекретарь США предупредил Лаврова о «цене» за обострение ситуации на Украине

Госсекретарь США Блинкен: США заставят Россию «заплатить» в случае эскалации на Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Если Россия пойдет по пути эскалации по отношению к Украине, то США и их союзники могут заставить страну заплатить за произошедшее, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает РИА «Новости».

«США и наши союзники готовы заставить заплатить значительную цену», — отмечено в заявлении Государственного департамента США.

Также, согласно документу, главы внешнеполитических ведомств обеих стран подчеркнули важность взаимодействия по двухсторонним вопросам, в особенности по тем, «где интересы совпадают». Отдельно в Госдепе выделили проблему иранской ядерной программы.

Ранее Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время США могут разместить свои ракеты средней дальности в Европе.

Также он подверг критике превращение соседних с Россией стран в военный плацдарм НАТО. Он подчеркнул, что развертывание сил альянса в непосредственной близости от стратегически важных для безопасности РФ районов категорически неприемлем.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть