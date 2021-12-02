Госсекретарь США предупредил Лаврова о «цене» за обострение ситуации на Украине

Если Россия пойдет по пути эскалации по отношению к Украине, то США и их союзники могут заставить страну заплатить за произошедшее, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает РИА «Новости».

«США и наши союзники готовы заставить заплатить значительную цену», — отмечено в заявлении Государственного департамента США.

Также, согласно документу, главы внешнеполитических ведомств обеих стран подчеркнули важность взаимодействия по двухсторонним вопросам, в особенности по тем, «где интересы совпадают». Отдельно в Госдепе выделили проблему иранской ядерной программы.

Ранее Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время США могут разместить свои ракеты средней дальности в Европе.

Также он подверг критике превращение соседних с Россией стран в военный плацдарм НАТО. Он подчеркнул, что развертывание сил альянса в непосредственной близости от стратегически важных для безопасности РФ районов категорически неприемлем.