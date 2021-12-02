Нуланд заявила о желании россиян стать украинцами

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы оказаться на месте украинцев. Такое мнение она выразила на «Киевском форуме безопасности», передает РИА «Новости».

«Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как у вас», — сказала она.

Она добавила, что жители России также хотели бы видеть в своей стране события, происходящие на Украине.

Ранее Нуланд заявила, что если Россия будет способствовать дестабилизации обстановки на Украине, то США введут против России «санкции», которых «ранее не было».

Она отметила, что Соединенные Штаты всегда будут оставаться на стороне Украины.

До этого генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна защищать себя самостоятельно.

В Пентагоне опасаются «агрессивных и дестабилизирующих» действий России на границах с Украиной. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, Москва может их предпринять в ходе предполагаемых совместных учений с Минском. При этом он отметил, что страны вправе самостоятельно выбирать место и время проведения учений на своей территории.