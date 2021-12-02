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Лукашенко рассказал о «других мужьях» Тихановской

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Christoph Soeder/DPA/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА «Новости» заявил, что бывший кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская сейчас в Литве находится «в шоколаде» с «другими мужьями».

«Ей не надо в Беларусь. Она в шоколаде сейчас. Зачем ей в Беларусь? А здесь муж из тюрьмы выйдет. И что тогда? А там уже другие мужья», — сказал глава республики.

По его словам, он был знаком с родителями Тихановской, а сейчас вокруг нее «сидят ЦРУшники».

«Светлана же не политик, но вы же знаете, какой из Светы политик», — добавил Лукашенко.

Ранее Тихановская рассказала, что получила приглашение президента США Джо Байдена принять участие в «Саммите за демократию», который пройдет в декабре 2021 года.

США пригласили на это мероприятие представителей 110 стран и территорий.

В список приглашенных не попали Россия, Венгрия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, арабские страны Персидского залива, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Судан и Эфиопия, а также целый ряд других стран Африки, Латинской Америки и Азии.

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