Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Попова рассказала о «полигоне» для мутации COVID-19 16:15
Лукашенко считает решение баллотироваться на выборах 2020 года самым важным... 16:06
МОК выступил с заявлением по делу пропавшей китайской теннисистки 16:05
В Госдуме назвали ключевую проблему неплатежей по налогам 16:05
ЕС предоставит Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей 16:01
Лавров анонсировал появление в Европе американских ракет средней дальности 16:00
Свыше 600 нарушений нашли на шахтах Кузбасса после ЧП... 15:58
Все песни из нового альбома Оксимирона попали в топ «Яндекс.Музыки» 15:58
The Mirror рассказала о необычных симптомах рака легких 15:56
Рыба-«чизбургер» из Мурманска удивила соцсети своим видом 15:56

Верховная рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Украинский парламент продлил на год закон об особом статусе Донбасса, об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, сообщает ТАСС.

Данное решение поддержали 317 депутатов при 226 необходимых голосов.

Отношения между Россией и Украиной ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, когда в 2014 году местные жители не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

На Украине считают Россию причастной к событиями на юго-востоке страны и называют «страной-агрессором». Российская сторона при этом неоднократно на всех уровнях подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений по урегулированию проблемы региона, которые она подписывала как посредник.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть