Украинский парламент продлил на год закон об особом статусе Донбасса, об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, сообщает ТАСС.

Данное решение поддержали 317 депутатов при 226 необходимых голосов.

Отношения между Россией и Украиной ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, когда в 2014 году местные жители не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

На Украине считают Россию причастной к событиями на юго-востоке страны и называют «страной-агрессором». Российская сторона при этом неоднократно на всех уровнях подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений по урегулированию проблемы региона, которые она подписывала как посредник.