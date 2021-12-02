Глава Пентагона пообещал не допустить вторжения СССР на Украину

Любой ответ США на действия России в отношении Украины будет осуществляться вместе с международным сообществом, объявил американский министр обороны Ллойд Остин. Как передает Reuters, глава Пентагона также призвал Москву к большей прозрачности в контексте наращивания военной мощи.

«Все, что мы сделаем, будет сделано как частью международного сообщества. В лучшем случае — мы не увидим вторжение Советского Союза в Украину», — добавил Остин, перепутав Россию с СССР.

При этом министр обороны США не стал прямо отвечать на вопрос о том, ожидают ли Россию только экономические последствия в случае «вторжения» на Украину. По его словам, в качестве реакции Вашингтон будет использовать «наилучшие методы».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон работают над мерами «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий».