Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Холдинг USM Алишера Усманова вышел из капитала VK 14:43
Обвиненный в растлении мальчика приморский депутат продолжает работать... 14:40
Фанаты «Спартака» покинут трибуны во время матча с «Ахматом» 14:37
Экологи: прибрежные виды животных научились пересекать океан верхом на мусоре 14:35
В России заметно выросли цены на электронику 14:34
Дворники подрались из-за снега в центре Москвы 14:32
Продажи банковских карт россиян и жителей СНГ в даркнете сократились на 60% 14:32
США оказались крупнейшим источником пластиковых отходов 14:31
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России на 20% 14:31
Попова заявила, что COVID-19 становится сезонным 14:31

Глава Пентагона пообещал не допустить вторжения СССР на Украину

Глава Пентагона Остин случайно перепутал Россию с СССР

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Irakli Gedenidze/Reuters

Любой ответ США на действия России в отношении Украины будет осуществляться вместе с международным сообществом, объявил американский министр обороны Ллойд Остин. Как передает Reuters, глава Пентагона также призвал Москву к большей прозрачности в контексте наращивания военной мощи.

«Все, что мы сделаем, будет сделано как частью международного сообщества. В лучшем случае — мы не увидим вторжение Советского Союза в Украину», — добавил Остин, перепутав Россию с СССР.

При этом министр обороны США не стал прямо отвечать на вопрос о том, ожидают ли Россию только экономические последствия в случае «вторжения» на Украину. По его словам, в качестве реакции Вашингтон будет использовать «наилучшие методы».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон работают над мерами «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть