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Kronen: экс-канцлер Австрии Курц уходит из политики

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Lisi Niesner/Reuters

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц навсегда покидает политику. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

Согласно информации издания, Курц принял решение об уходе из политики после рождения сына.

Предполагается, что министр внутренних дел страны Карл Нехаммер сменит Курца на посту председателя «Австрийской народной партии». Партия уже сообщила, что экс-канцлер сделает официальное заявление 2 декабря.

18 ноября парламент Австрии единогласно утвердил решение о лишении экс-канцлера Себастьяна Курца депутатской неприкосновенности — это было необходимо для завершения антикоррупционного расследования. Бывшего главу правительства республики заподозрили в пособничестве взяточничеству, после чего он покинул свой пост. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Курц покинул пост главы правительства Австрии 9 октября.

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