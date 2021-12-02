Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В WhatsApp появится новая функция 10:00
Россияне назвали сумму, требующуюся им для счастья 09:55
Лукашенко заявил, что не планирует покидать большую политику 09:54
Овечкина обошли в списке лучших бомбардиров НХЛ 09:52
Глава Пентагона призвал Россию «снизить температуру» около украинских... 09:51
Академик Маров рассказал, почему замолчал впервые севший на Марс советский зонд 09:50
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин: главное — стараться не заплакать во время... 09:42
Следственный комитет возбудил против депутата Рашкина дело о незаконной охоте 09:35
Спрос на iPhone 13 оказался ниже ожидаемого 09:34
Российский хоккеист забросил шайбу и помог «Детройту» обыграть... 09:33

Лукашенко не исключил досрочных выборов после принятия поправок к Конституции Белоруссии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кадр из видео/BBC

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не исключаются досрочные выборы главы государства, если будет принят проект обновленной конституции. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящий момент на территории республики разрабатывается проект новой конституции. Предполагается, что конституционный референдум пройдет не позднее февраля будущего года.

«Они могут максимум состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные выборы… На основании, что президент так решит, или в переходных положениях конституции будут закреплены иные сроки выборов», — пояснил Лукашенко.

Одновременно с этим президент Белоруссии выразил сомнение, что выборы пройдут летом 2022 года.

«Нам до президентских выборов три года примерно — четыре», — обратил внимание он.

Когда новая Конституция страны будет утверждена, должны будут состояться выборы всех органов власти, пояснил Лукашенко.

В конце ноября Лукашенко рассказал, с чем столкнется его преемник на посту президента.

Также белорусский глава государства утверждал, что оппозиция приготовила новый план дестабилизации республики.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть