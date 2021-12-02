Лукашенко не исключил досрочных выборов после принятия поправок к Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не исключаются досрочные выборы главы государства, если будет принят проект обновленной конституции. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящий момент на территории республики разрабатывается проект новой конституции. Предполагается, что конституционный референдум пройдет не позднее февраля будущего года.

«Они могут максимум состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные выборы… На основании, что президент так решит, или в переходных положениях конституции будут закреплены иные сроки выборов», — пояснил Лукашенко.

Одновременно с этим президент Белоруссии выразил сомнение, что выборы пройдут летом 2022 года.

«Нам до президентских выборов три года примерно — четыре», — обратил внимание он.

Когда новая Конституция страны будет утверждена, должны будут состояться выборы всех органов власти, пояснил Лукашенко.

В конце ноября Лукашенко рассказал, с чем столкнется его преемник на посту президента.

Также белорусский глава государства утверждал, что оппозиция приготовила новый план дестабилизации республики.