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«Если не начнется война»: Лукашенко рассказал, когда ждать референдум по новой конституции

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Кадр из видео/BBC

Референдум по новой конституции Белоруссии предполагается провести в последнюю неделю февраля следующего года, заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью РИА «Новости».

«В феврале месяце, в 20-х числах, где-то примерно так, еще подумаем, как нам удобно и лучше по закону, по ныне действующей конституции, вынесем на референдум, будет вынесена конституция на референдум», — сказал Лукашенко.

По его словам, эти сроки реальны и действительны, «если не начнется война». Однако, Лукашенко убежден, что подобный расклад — «из области фантастики».

Ранее Лукашенко рассказал, с чем столкнется его преемник на посту президента, а также заявил, что оппозиция «уже готовится сломать конституцию».

Лукашенко также высказался о создании единой валюты Белоруссии и России. По его словам, это более высокий уровень интеграции, к которому Москва и Минск еще не подошли.

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