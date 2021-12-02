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Трамп пожаловался на потерю уважения к США на мировой арене

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Carlos Barria/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страна потеряла былой статус и ее больше не уважают. Об этом он сказал в эфире британского телеканала GB News.

Политик посетовал, что влияние Соединенных Штатов в мире сократилось до исторического минимума после того, как Джо Байден пришел к власти.

По мнению бывшего главы Белого дома, страна сегодня «находится в низшей точке за всю свою историю».

«Не думаю, что мы когда-либо были в подобном положении, нас больше не уважают», — сказал Трамп.

По его словам, после его ухода с президентского поста международная обстановка обострилась по всему миру на фоне ослабления влияния Вашингтона.

«Над Тайванем не летали [китайские] самолеты, даже это название не звучало и не упоминалось, когда я был президентом. <...> У нас не было проблем с Россией, и вы даже не упомянули Северную Корею и Ким Чен Ына, с которым я отлично ладил», — продолжил Трамп.

Он также указал, что США в настоящее время также приходится «выпрашивать нефть» у России, Саудовской Аравии и ОПЕК.

Ранее Трамп заявил, что считает президентство Байдена самым худшим в истории, которое заслуживает «оценку два, причем без плюса».

До этого Трамп высказал мнение, что Соединенные Штаты могут превратиться в страну третьего мира.

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