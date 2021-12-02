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Лукашенко заявил, что чеченцы являются проводниками мигрантов на границе

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент Александр Лукашенко в интервью «РИА Новости» заявил, что в Белоруссии в том числе россияне организовывали потоки мигрантов и направляли их к границе с Польшей. По словам главы республики, среди таких проводников были чеченцы.

По данным Минска, беженцы нанимали «частников», а также использовали такси и автобусы, чтобы попасть на границу, в частности, к ее участкам под Брестом и Гродно.

«Но здесь работали проводники и из России, и спасибо чеченцам — вот организованные люди. Они самые организованные здесь были, организовывая поток», — заявил Лукашенко.

По его словам, уроженцы кавказской республики России помогали мигрантам попадать с Минска на границу, возможно, и преодолевать границу

Ранее в сети появилось видео с возможным расстрелом мигрантов украинскими пограничниками.

Украинские СМИ утверждают, что инцидент произошел 29 ноября. В публикации отмечается, что речь идет о группе беженцев из Белоруссии. Люди пытались попасть на территорию Украины. На видео цепочка движущихся в ночи людей пытается пройти через лес. Внезапно кто-то из них падает навзничь, остальные пытаются убежать. После этого в кадре появляются вооруженные люди в военной форме, которые начинают стрелять в сторону отступивших.

Официального подтверждения этой информации нет.

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