Нуланд прокомментировала желание Лукашенко посетить Крым

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд осудила желание президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Крым, назвав его марионеткой России, сообщает РИА «Новости».

«Не менее нас беспокоит Лукашенко, который решил быть нейтральным после того, как Россия захватила Крым. А сейчас он пошел даже дальше как марионетка России и собирается посетить Крым и поменять статус своего государства. У нас нет никаких сомнений, что он толкает Белоруссию в объятия Москвы, отказываясь не только от энергетического будущего, но только усугубляя ситуацию», — заявила Нуланд.

Ранее стало известно, что замгоссекретаря Виктория Нуланд угрожает России санкциями, которых «ранее не было».

В Пентагоне опасаются «агрессивных и дестабилизирующих» действий России на границах с Украиной. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, Москва может их предпринять в ходе предполагаемых совместных учений с Минском. При этом он отметил, что страны вправе самостоятельно выбирать место и время проведения учений на своей территории.