В Латвии захотели завести уголовное дело против «русского шпиона» из парламента

Прокуратура Латвии попросила Сейм разрешить уголовное преследование против оппозиционного депутата партии «Согласие» Яниса Адамсонса, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает портал Delfi.

Прокурор Юрис Лочмелис рассказал об уголовном деле, которое он получил от Службы госбезопасности Латвии (СГЛ). Известно, что в нем содержится просьба начать уголовное преследование Адамсонса и еще одного гражданина по неназванным статьям.

До этого говорилось, что в документах правоохранителей речь идет о 43 эпизодах шпионажа. Следствие подозревает, что политик с 2017 года передавал России информацию о бюджете армии, закупках и о ситуации на восточной границе. Сам Адамсонс уверял, что за ним «нет никаких грехов»

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что коллеги латвийского парламентария видят в деле политический подтекст и сравнивают латвийскую шпиономанию со сталинскими репрессиями.