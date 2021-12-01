Блинкен: Россия подготовила планы действий против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о наличии информации, указывающей на разработку Россией планов против Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы глубоко обеспокоены свидетельствами того, что Россия составила планы значительных агрессивных шагов против Украины. Планы включают в себя попытки дестабилизировать Украину изнутри, а также крупномасштабные военные операции», — рассказал Блинкен.

Он также возложил на Москву ответственность за пробуксовку «минских соглашений» по урегулированию на Украине, пообещав в предстоящих контактах с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым призвать Россию «отвести военных от границы» с Украиной.

По словам Блинкена, Штаты «готовы действовать», если Россия откажется идти по пути дипломатии и вторгнется на Украину.

Ранее генсек НАТО заявил, что главы МИД стран Североатлантического альянса выступили за диалог с Россией.

В Пентагоне опасаются «агрессивных и дестабилизирующих» действий России на границах с Украиной. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, Москва может их предпринять в ходе предполагаемых совместных учений с Минском. При этом он отметил, что страны в праве самостоятельно выбирать место и время проведения учений на своей территории.