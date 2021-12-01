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Нуланд пригрозила России «невиданными» ранее санкциями

Виктория Нуланд угрожает России санкциями, которых «ранее не было»

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Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила, что если Россия будет способствовать дестабилизации обстановки на Украине, то США введут против России «санкции», которых «ранее не было», сообщает Reuters.

«Мы решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», — заявила Нуланд.

Она отметила, что Соединенные Штаты всегда будут оставаться на стороны Украины.

Ранее генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна защищать себя самостоятельно.

В Пентагоне опасаются «агрессивных и дестабилизирующих» действий России на границах с Украиной. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, Москва может их предпринять в ходе предполагаемых совместных учений с Минском. При этом он отметил, что страны вправе самостоятельно выбирать место и время проведения учений на своей территории.

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