На границе Афганистана и Ирана начались бои

Между захватившем власть в Афганистане «Талибаном» (организация запрещена в России) и пограничниками Ирана начались бои на границе. Об этом сообщает агентство Aamaj News в Twitter.

Известно, что интенсивные вооруженные столкновения идут в провинции Нимроз на севере Афганистана. Сообщается, что несколько иранских КПП уже перешли под контроль талибов, а несколько пограничников попали в плен. Афганские террористы также стягивают бронетехнику к границе. Местные жители покинули свои дома.

Причины конфликта пока не раскрываются.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что на востоке Афганистана, в провинции Лангман, вооруженные противники «Талибана» начали партизанскую войну. Борцы с талибами отметили, что поддерживают Фронт национального сопротивления, возглавляемый Ахмадом Масудом.