В НАТО заявили о необходимости избежать эскалации конфликта на границах России и Украины

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров в Риге рассказал, что руководители МИД НАТО заявили о необходимости избежать эскалации на границах России и Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы обсудили текущую ситуацию (в районе восточной границы Украины), надо сохранять бдительность и избегать эскалации, министры четко дали понять, что любое будущее вторжение или агрессия по отношению к Украине будет иметь высокую цену, экономические и политические последствия для России», — рассказал Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил , что главы МИД стран Североатлантического альянса выступили за диалог с Россией.

В Пентагоне опасаются «агрессивных и дестабилизирующих» действий России на границах с Украиной. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, Москва может их предпринять в ходе предполагаемых совместных учений с Минском. При этом он отметил, что страны в праве самостоятельно выбирать место и время проведения учений на своей территории.