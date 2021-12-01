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В НАТО заявили о необходимости избежать эскалации конфликта на границах России и Украины

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Global Look Press

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров в Риге рассказал, что руководители МИД НАТО заявили о необходимости избежать эскалации на границах России и Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы обсудили текущую ситуацию (в районе восточной границы Украины), надо сохранять бдительность и избегать эскалации, министры четко дали понять, что любое будущее вторжение или агрессия по отношению к Украине будет иметь высокую цену, экономические и политические последствия для России», — рассказал Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил , что главы МИД стран Североатлантического альянса выступили за диалог с Россией.

В Пентагоне опасаются «агрессивных и дестабилизирующих» действий России на границах с Украиной. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, Москва может их предпринять в ходе предполагаемых совместных учений с Минском. При этом он отметил, что страны в праве самостоятельно выбирать место и время проведения учений на своей территории.

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