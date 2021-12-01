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Cоветника президента Литвы обвинили в работе на Кремль

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Член литовского парламента Миндаугас Линге обвинил советника президента страны Гитанаса Науседы Юрате Шовене в работе на Кремль. Об этом сообщает Telegram-канал BaltNews.

Отмечается, что Шовене выступила с инициативой снизить количество подписей граждан, необходимых для проведения референдума, с 300 тыс. до 100 тыс. Линге же счел это предложение ставящим республику в более уязвимое положение, — так, по его мнению, получат свой шанс случайные инициативы, которые могут навредить нацбезопасности.

«Посольство России, наверное, уже радостно отчиталось службам в Кремле о поддержке президента», — допустил парламентарий.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова Науседы, что интеграция России и Белоруссии угрожает коллективной безопасности стран НАТО. Он подчеркнул, что в случае дальнейшего усложнения ситуации в плане безопасности в балтийском регионе Литва планирует попросить консультации в соответствии с четвертой статьей НАТО.

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