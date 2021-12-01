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Матвиенко: Россия не собирается нападать на Украину

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Заявления о «нападении» на Украину ложны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС.

«Никаких оснований для подобных утверждений нет, это ложь, вранье, грязная политика. Россия не собиралась, не собирается и не будет нападать на Украину», — отметила Матвиенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о «стягивании» российских войск к границе с Украиной. Он подчеркнул, что Россия обеспокоена нагнетанием ситуации у границ, в частности, сообщениями о том, что туда стянуто более 120 тыс. украинских военнослужащих. Песков добавил, что все эти сообщения сопровождаются проведением там различных учений.

Несколькими днями ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия стянула «тысячи солдат» к границе с Украиной. При этом он заверил, что альянс готов и в дальнейшем оказывать Украине «политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии».

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