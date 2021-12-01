Песков оценил слова Зеленского о необходимости переговоров с Россией по Донбассу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что война в Донбассе может прекратиться лишь после переговоров с Москвой.

«Война в Донбассе является внутриукраинской, и мы знаем о попытках представить Россию как участницу конфликта, это не так. Остановить войну на Донбассе можно только переговорами украинцев с украинцами, это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014 года. Россия делает все, чтобы помочь, работает в этом контексте в нормандском формате, сохраняет приверженность нормандскому форму и минских договоренностей, и ожидает выполнения от Киева всех взятых на себя обязательств», — сказал представитель Кремля.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе парламентского выступления заявил, что Украина готова к прямым контактам с Россией и не видит иного пути разрешить конфликт на территории Донбасса.

«Сегодня это признали уже все внешние партнеры, но некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить [с РФ], зная, что у нас сильная и мощная армия», — подчеркнул Зеленский.