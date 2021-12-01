Зеленский внесет в Раду проект об «экономических паспортах» для новорожденных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подает в парламент законопроект об «экономических паспортах», которые будут выдавать новорожденным. Об этом сообщает портал «Страна».

Отмечается, что у обладателей нового документа будут накапливаться на счетах средства от рентных платежей за недра. После достижения совершеннолетия они смогут потратить их на высшее образование или на покупку жилья в стране.

«Благодаря этому закону наши олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей», — заверил Зеленский.

При этом, презентуя свою идею, президент оговорился, сказав на украинском вместо «для покупки жилья» (укр. — житло) «для покупки жизни» (укр. — життя).

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Зеленский проинформировал о решении представить на рассмотрение парламента законопроект о двойном гражданстве для тех, кто относится к украинской диаспоре. По его словам, вопрос о множественном гражданстве имеет большую значимость для украинцев, проживающих в Канаде и США. При этом действие этого законопроекта не будет касаться тех, у кого есть гражданство России.