Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Иммунолог Крючков назвал сроки начала новой волны коронавируса 14:08
Названа дата ежегодной пресс-конференции Путина 14:04
Шойгу дал военным предновогодние выходные 14:03
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту российской экономики в 2022 году 14:00
Жилье в России перед Новым годом может подорожать на 5% 13:59
Форвард «Спартака» Соболев назвал бредом разговоры о том, что он... 13:57
Путин распорядился о внедрении российского ПО в критическую инфраструктуру 13:57
Экс-солистка Reflex Женя Малахова ждет первенца 13:56
В Кремле оценили перспективы самопровозглашенных ДНР и ЛНР 13:54
В Кремле оценили решение ряда регионов смягчить меры по COVID-19 13:52

Зеленский внесет в Раду проект об «экономических паспортах» для новорожденных

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подает в парламент законопроект об «экономических паспортах», которые будут выдавать новорожденным. Об этом сообщает портал «Страна».

Отмечается, что у обладателей нового документа будут накапливаться на счетах средства от рентных платежей за недра. После достижения совершеннолетия они смогут потратить их на высшее образование или на покупку жилья в стране.

«Благодаря этому закону наши олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей», — заверил Зеленский.

При этом, презентуя свою идею, президент оговорился, сказав на украинском вместо «для покупки жилья» (укр. — житло) «для покупки жизни» (укр. — життя).

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Зеленский проинформировал о решении представить на рассмотрение парламента законопроект о двойном гражданстве для тех, кто относится к украинской диаспоре. По его словам, вопрос о множественном гражданстве имеет большую значимость для украинцев, проживающих в Канаде и США. При этом действие этого законопроекта не будет касаться тех, у кого есть гражданство России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть