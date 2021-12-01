Зеленский счел невозможным прекращение войны в Донбассе без диалога с Россией

Украина готова к прямым контактам с Россией и не видит иного пути разрешить конфликт на территории Донбасса, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе парламентского выступления, сообщает ТАСС.

«Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали уже все внешние партнеры, но некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить [с РФ], зная, что у нас сильная и мощная армия», — объявил он.

По словам главы государства, армия — единственная сила, которая способна защитить Украину. Зеленский подчеркнул, что не боится общаться с российским коллегой Владимиром Путиным и знает об истинном отношении других европейских стран к Украине и ее независимости.

«Я не боюсь прямого диалога с ними. Мы не боимся прямого диалога. Мы знаем кто из европейских стран поддерживает Украину, это правда, и благодарны им. Мы знаем кто из европейских стран делает вид, что поддерживает Украину и нашу независимость», — отметил украинский президент.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина по отношению к России наглеет с каждым днем, однако Москва не собирается срываться.