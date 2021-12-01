Россия осудила граффити про украинских националистов на «Советском поле славы» в Нидерландах

Посольство России в Нидерландах осудило акт вандализма на военно-мемориальном комплексе «Советское поле славы» рядом с городом Амерсфоорт. Об этом заявила пресс-секретарь диппредставительства Ирина Гридина, передает ТАСС.

В частности, в минувшие выходные неизвестные там нанесли граффити с националистическими лозунгами и упоминания об украинских националистах.

«Считаем эту акцию абсолютно кощунственной, особенно на фоне отмечавшегося в этом году 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны», — сказал Гридина. Она добавила, что посольство и руководство фонда мемориала уже обратились в местные правоохранительные органы для объективного расследования.

На «Советском поле славы» захоронены останки 865 советских солдат, погибших в Нидерландах и соседних странах во время Второй мировой войны. Комплекс был открыт в 1948 году.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова спикера МИД Марии Захаровой, что власти Польши должны восстановить кладбище советских воинов в городе Замбрув и наказать тех, кто осквернил местный мемориал.