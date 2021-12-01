Захарова заявила, что антироссийские санкции показывают слабость США

Использование США санкций в отношении России демонстрирует собственную слабость Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

Она предположила, что раньше США считали эти меры проявлением их силы, однако сегодня это не так.

«С учетом развития целого ряда направлений всего: и экономики, и гуманитарной сферы, да и в общем-то политических наук, — по-моему, уже не требует дополнительных доказательств тот факт, что когда ты применяешь незаконные средства воздействия, когда ты не используешь широкую планку законных возможностей для ведения конкуренции, ты проявляешь слабость», — сказала она.

Она подчеркнула, что Москва помнит о том, что санкции для США являются одним из инструментов реализации внешнеполитического курса, но они прежде всего показывают невозможность Вашингтона поддерживать конкурентную борьбу законными, правовыми методами и Россия к этому готова.

Ранее Захарова заявила об одержимости США санкциями против «Северного потока — 2».