Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Московский бизнесмен покончил с собой на глазах у бывшей возлюбленной 11:07
HBO показал новый трейлер продолжения «Секса в большом городе» 11:01
В Татарстане Дед Мороз будет принимать в гости только вакцинированных 10:59
Захарова: Украина стянула к Донбассу половину армии 10:57
Чемпион мира по пляжному футболу считает, что игроков в большой футбол портят... 10:55
Чемпион мира по пляжному футболу Никоноров: я упустил шанс играть в большой... 10:53
Аварийный участок на «Листвяжной» герметизирован 10:50
Организаторам концерта L'One грозит штраф в 1 млн рублей за нарушение... 10:48
Комментатор «Матч ТВ» о встрече с Путиным: охрана вообще не... 10:47
Партия Порошенко впервые обошла «Слугу народа» Зеленского 10:43

Захарова заявила, что антироссийские санкции показывают слабость США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Использование США санкций в отношении России демонстрирует собственную слабость Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

Она предположила, что раньше США считали эти меры проявлением их силы, однако сегодня это не так.

«С учетом развития целого ряда направлений всего: и экономики, и гуманитарной сферы, да и в общем-то политических наук, — по-моему, уже не требует дополнительных доказательств тот факт, что когда ты применяешь незаконные средства воздействия, когда ты не используешь широкую планку законных возможностей для ведения конкуренции, ты проявляешь слабость», — сказала она.

Она подчеркнула, что Москва помнит о том, что санкции для США являются одним из инструментов реализации внешнеполитического курса, но они прежде всего показывают невозможность Вашингтона поддерживать конкурентную борьбу законными, правовыми методами и Россия к этому готова.

Ранее Захарова заявила об одержимости США санкциями против «Северного потока — 2».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть