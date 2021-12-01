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Польша ввела запрет на посещение границы с Белоруссией до 1 марта

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Kacper Pempel/Reuters

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский ввел запрет на посещения границы с Белоруссией до 1 марта 2022 года, сообщает ТАСС.

Отмечается, что запрещается пребывание в 183 населенных пунктах, которые находятся в 3 км от границы с Белоруссией. На приграничной территории разрешается находится только местным жителям и обладателям специальных разрешений. Раньше на этих землях действовала чрезвычайное положение.

Запрет будет действовать с 1 декабря этого года до 1 марта 2022 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причинами кризиса с мигрантами на границе стали отказ Евросоюза (ЕС) строить лагеря для беженцев и санкции.

Лукашенко напомнил, что у Белоруссии и ЕС было соглашение о реадмиссии, согласно которому, если мигранты попали в ЕС через белорусскую территорию, то Минск их забирал обратно и размещал в Белоруссии в лагерях для беженцев. По его словам, Евросоюз разорвал этот договор.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

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