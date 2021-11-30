Киевский суд разрешил задержать главу Крыма Аксенова

Киевский апелляционный суд дал разрешение задержать главу Крыма Сергея Аксенова, передает ТАСС со ссылкой на заявление инстанции.

Как отмечается, полностью фамилия чиновника не указывается, в документах пишется лишь первая ее буква.

Ранее офис генерального прокурора Украины подал в Шевченковский районный суд Киева ходатайство «о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого гражданина А. с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей». Но суд первой инстанции отказался это делать. После этого прокурор направил жалобу.

«По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба, поданная прокурором, удовлетворена, определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 октября 2021 года отменено», — сказано в сообщении суда.

На Украине Аксенову инкриминируют ряд уголовных преступлений. В частности, его подозревают «в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти», в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в нем», в «террористическом акте, блокировании транспортных коммуникаций, захвате государственных или общественных зданий».