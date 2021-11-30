Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Аксенов ответил на решение киевского суда о его задержании 21:24
Маршан рассказал, какие слова взбесили Панарина 21:21
В ВОЗ заявили, что полный запрет на путешествия не остановит распространение... 21:19
Житель Саратова из ревности нанес знакомому более 500 ударов ножом 21:03
Глава Минфина США назвала давление на РФ из-за ситуации с Украиной уместным 21:00
«У нас руки развязаны»: Лукашенко рассказал, когда «Белавиа» начнет летать... 20:59
Газзаев о массовом задержании болельщиков ЦСКА: тогда уж заберите весь стадион 20:55
Ураган повалил 198-летний «Тургеневский дуб» в Орловской области 20:45
Австралийцы решили травить диких кошек, зашивая яд в их жертв 20:45
В ковидном госпитале Мурманска взорвался кислородный баллон 20:41

Киевский суд разрешил задержать главу Крыма Аксенова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Киевский апелляционный суд дал разрешение задержать главу Крыма Сергея Аксенова, передает ТАСС со ссылкой на заявление инстанции.

Как отмечается, полностью фамилия чиновника не указывается, в документах пишется лишь первая ее буква.

Ранее офис генерального прокурора Украины подал в Шевченковский районный суд Киева ходатайство «о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого гражданина А. с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей». Но суд первой инстанции отказался это делать. После этого прокурор направил жалобу.

«По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба, поданная прокурором, удовлетворена, определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 октября 2021 года отменено», — сказано в сообщении суда.

На Украине Аксенову инкриминируют ряд уголовных преступлений. В частности, его подозревают «в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти», в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в нем», в «террористическом акте, блокировании транспортных коммуникаций, захвате государственных или общественных зданий».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть